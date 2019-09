Togo: la dépouille de l’artiste Jimi Hope est arrivée à Lomé

C’est mardi nuit que le corps de l’artiste, le rocker togolais Jimi Hope, est arrivé sur sa terre natale, le Togo. Jimi Hope est décédé dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 août à Paris à l’âge de 63 ans. Les funérailles de cet artiste complet (musicien, peintre, sculpteur) auront lieu les 6 et 7 septembre. Malgré l'heure tardive, beaucoup de fans et de nombreux officiels attendaient le corps du célèbre artiste.

L’avion est arrivé plus tôt que prévu et tout est allé vite. 23h50, un mouvement de photographes s’observe au niveau de la bande à bagage, c’est le cercueil de Jimi Hope, enveloppé dans une housse et rapidement récupéré par les agents de l’aéroport. Il est directement amené jusqu’au corbillard affrété. Plusieurs parents et amis s’effondrent en larmes.

« Une icône de la culture togolaise »

Pas de cérémonie, et très vite le long convoi de véhicules conduit la dépouille mortelle à la morgue du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé. Daniel Têkoé était dans la foule, il se souvient de leur premier spectacle, ils étaient tous collégiens : « C’était en 1973. On a fait beaucoup de concerts. Le jour où Jimi a pris pour la première fois le micro pour chanter à un concert, c’était un coup de grâce sur le terrain de notre collège, face aux gens, à Lomé. Il a chanté une chanson de Johnny Halliday ‘’Je suis né dans la rue’’ ».

Plusieurs ministres du gouvernement étaient présents. Parmi eux, le ministre de la Culture, du tourisme et des loisirs, Kossivi Egbétonyo. Il confie que le Togo perd une célébrité : «Jimi Hope, c’est une icône de la culture togolaise qui vient d’être arrachée à son cher pays par la mort. C’est ce qui justifie qu’au plus haut niveau de l’État, le gouvernement s’est déplacé en nombre suffisant de ministres».

Un comité d’organisation officiel est à pied d’œuvre. Il peaufine le programme des obsèques prévues les 13 et 14 septembre prochains.