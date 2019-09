En Afrique, le secteur très prometteur de l'agriculture 2.0

Il y a une grande concentration de ces services en Afrique de l’Ouest et de l’Est par rapport à l’Afrique centrale et australe. Et même à l’intérieur de l’Afrique de l’Est, on trouve une plus grande concentration dans des pays comme le Kenya ou l’Ouganda. Même chose en Afrique de l’Ouest. Le Nigeria est un cas intéressant parce qu’il y a beaucoup de services nouveaux. C’est prometteur, mais il y a beaucoup de doublons et ils vont se faire concurrence. Donc ils luttent deux-trois ans et n’y arrivent plus. Quant aux utilisateurs, on voit qu’à l’Ouest par rapport à l’Est, le nombre effectif d’utilisateurs est très bas. En Afrique de l’Est, le marché est plus mature… et plus vous restez, plus vous avez de clients.