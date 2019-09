Éthiopie: la tristement célèbre prison Maekelawi ouvre ses portes au public

Ça c'est la pièce numéro 9, et là, la numéro 8. Quand ceux d'à côté s'ennuyaient, ils tapaient sur le mur et on répondait en frappant aussi. S'ils ne répondaient pas quand on tapait en premier, on savait qu'ils étaient en train d'être torturés. On ne savait pas qui était qui mais on savait qu'on était des prisonniers politiques et on prenait soin les uns des autres.