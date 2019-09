Algérie: les transferts de capitaux vers le Canada ont augmenté de 50%

Des quotidiens québécois font état d’une augmentation des capitaux algériens vers le Canada depuis le début de l’année. Des transferts qui illustrent peut-être une possible préparation des élites dirigeantes vers un éventuel départ. Des membres de la diaspora algérienne s’inquiètent aussi de cet afflux de capitaux en se demandant s’il pourrait s’agir d’une façon de blanchir de l’argent lié à la corruption en Algérie.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Au Québec, le quotidien Le Devoir révèle que près de 50 millions d’euros ont transité de l’Algérie vers le Canada entre janvier et juillet 2019. Il s’agit d’une augmentation de 50% des transferts par rapport à 2017. Ces statistiques proviennent du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Cet organisme surveille les virements de fonds en provenance de l’étranger de plus de 70 000 euros.

Apparemment, la moyenne des capitaux partis d’Algérie vers le Canada a été presque multipliée par 4 en 2019, pour s’établir à environ 300 000 euros. De l’argent qui arrive surtout au Québec, puisque c’est dans cette province francophone que l’on trouve la plus grande concentration d’Algériens d’origine.

Une autre enquête, menée par le quotidien Le Journal de Montréal, illustre aussi ce phénomène. Les journalistes ont découvert qu’un des frères de Farid Bedjaoui, condamné pour corruption massive en Italie dans l’affaire de la pétrolière algérienne Sonatrach, aurait beaucoup investi à Montréal. Meda Bedjaoui a ainsi acheté plusieurs appartements de luxe dans des quartiers huppés de la province francophone.