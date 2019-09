Tchad: prolongation de l'état d'urgence dans l'est

Quand les soldats fouillent dans les maisons pour chercher des armes, ils se mettent à piller. [...] Sur simple dénonciation, on arrête quelqu'un, on le torture pour qu'il sorte ses armes. Ca s'est transformé en règlements de comptes. Il y a des tortures atroces. Certaines informations qui arrivent de nos points focaux sont vraiment alarmantes : cela passe par des passages à tabac, des traitements dégradants et quelque fois [...] les bouts de plastiques brûlés, on les faits tomber sur le corps des victimes et ça les brûle.