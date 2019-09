Afrique du Sud: Mozambique et Zimbabwe rapatrient les ressortissants volontaires

Après le Nigeria, de nouveaux pays ont décidé de rapatrier certains de leurs ressortissants en Afrique du Sud. Des bus ont été mis en place pour permettre à plus de 200 personnes originaires du Zimbabwe et du Mozambique de rentrer volontairement dans leur pays, avec la coopération de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Après les violences de la semaine dernière, qui ont fait 12 morts, en majorité des nationaux, ces ressortissants étrangers ont perdu leur toit ou fui leur quartier. Réfugiés dans des halls aménagés par la ville, ils ont préférer rentrer plutôt que de devoir tout reconstruire.

Les gouvernements du Mozambique et du Zimbabwe, en collaboration avec l’Afrique du Sud, ont pu mettre à disposition des bus pour les réfugiés qui ont perdu leur abri dans le township de Katlehong, à la suite des violences xénophobes. Sur place, reste encore une centaine de Malawites comme Enoch, qui attendent de pouvoir rentrer à leur tour.

« J’ai perdu mes affaires, raconte Enoch. Ils ont brûlé mes vêtements, j’ai tout perdu. Les gens ici, ils détestent les étrangers. Mais ce n’est pas bien, on devrait être tous ensemble. Je suis censé rentrer au Malawi, car on ne peut pas rester dans ce bâtiment. On souffre ici. »

Les bus quittent le site en direction de Maputo et d’Harare sous les yeux de Tapiwa. Arrivé il y a dix ans du Zimbabwe, il a fait le choix de rester : « C’est très difficile de vivre au Zimbabwe, il n’y a pas de travail. Je ne peux pas rentrer. Mais de toute façon, je n’ai pas de raison de rentrer, je suis ici légalement ! Je dois rester ici, pour pouvoir nourrir ma famille. »

Le Mozambique satisfait de la gestion sud-africaine de la crise

Pour le consul du Mozambique, Guilherme Tamele, ces événements n’entament en rien les relations avec Pretoria : « Il n’y a rien qui saurait ternir les relations entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Nous sommes contents de la façon dont le gouvernement gère la situation, tente d’apaiser les violences et s’assure que tout le monde soit en sécurité. »

Le gouvernement sud-africain a de son côté annoncé en début de semaine qu’il comptait agir plus sévèrement contre l’immigration clandestine dans le pays.

