Lutte contre le terrorisme: la Cédéao annonce un plan d'un milliard de dollars

A l'issue de son sommet extraordinaire à Ouagadougou, la Cédéao, élargie à la Mauritanie et au Tchad, a annoncé samedi 14 septembre un plan d'action 2020-2024 d'un milliard de dollars pour la lutte contre le jihadisme.

Réunie en sommet extraordinaire à Ouagadougou, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de la « mobilisation des ressources financières à hauteur de un milliard de dollars pour la lutte contre le terrorisme », a déclaré le président nigérien Mahamadou Issoufou.

Le plan et son budget seront présentés en décembre lors du prochain sommet de la Cédéao, mais l'argent qui sera versé dans un « pot commun » servira notamment à « renforcer les capacités opérationnelles des armées nationales ainsi que des forces conjointes » comme le G5 Sahel ou la Force multinationale mixte du Bassin du lac Tchad.

Urgence

« Depuis plusieurs années, nos États font l'objet d'attaques terroristes sans précédent. Pour venir à bout du terrorisme dans le Sahel, l'opérationnalisation de la stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel s'avère extrêmement impérative et urgente », a alerté le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré.

Ce sommet dédié à la lutte contre le terrorisme au Sahel se déroule alors que « le nombre recensé d'attaques (incidents) liées aux groupes islamistes dans cette région a doublé tous les ans depuis 2016 pour atteindre 465 en 2018 », soit plus d'une par jour, souligne le groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS).

(Avec AFP)