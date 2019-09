Côte d'Ivoire: FPI et PDCI font front commun lors d'un premier meeting conjoint

Le meeting du PDCI et du FPI s’est tenu ce samedi 14 septembre à Abidjan. C’est la première fois que les deux plus vieilles formations politiques du pays, historiquement opposées, joignent leurs forces pour la conquête du pouvoir. Le thème de cette première manifestation commune : la réconciliation nationale.

Avec 6 000 à 7 000 personnes mobilisées au parc des sports de Treichville, le premier meeting conjoint du PDCI de Bédié et du FPI de Gbagbo est un succès. Les tribunes étaient pleines, la pelouse totalement occupée, avec une forte présence des forces de l’ordre, pour cet événement inédit. Car c’est bien la première fois que se mélangent les couleurs bleues et vertes du FPI et du PDCI dans une manifestation populaire.

Hormis Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, les grands noms des partis d’opposition étaient présents : le numéro 2 du PDCI Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire général du FPI Assoa Adou, ainsi que les représentants des partis proches de l’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, en déplacement à l’étranger depuis plusieurs mois.

Mais c’est surtout Simone Gbagbo qui a marqué l’événement de sa présence. En tournée à l’intérieur du pays depuis de nombreuses semaines, l’ex-Première dame ne faisait plus parler d’elle sur le plan national. La « dame de fer », très muette sur ses intentions à l’approche de la présidentielle, a préféré garder le silence durant le meeting. Contrairement à ses alliés de l’opposition, qui ont harangué la foule l’un après l’autre.

Dans leurs discours, les opposants ont tour à tour appelé à une véritable réconciliation nationale, dont ils imputent l’échec au président Alassane Ouattara. Ils ont de nouveau exigé la libération de tous les prisonniers politiques et le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé.

Pour les opposants, ce meeting n’était qu’un tour de chauffe. Ils appellent leurs militants à une mobilisation massive pour leur prochain rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny et ses 35 000 places.