Frontières nigérianes: Buhari reste droit dans ses bottes

Aujourd'hui, nous avons plus d'un millier de camions qui sont bloqués sur les voies, qui comportent des denrées périssables comme de l'ananas, des tomates, des poissons fumés et qui si, dans les jours qui viennent ne trouvent pas le circuit normal pour atterrir auprès des clients nigérians, ces produits seront bons pour la poubelle. ce sont des centaines de millions que l'on perd comme ça. Deux entreprises ont fermé leurs portes : l'une productrice d'huile de palme, la plus grosse, et une autre de stockage de poissons séchés.