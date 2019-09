RDC: le documentaire issu des «Congo Files» récompensé aux Emmy Awards

Réalisé par des journalistes de la télévision suédoise SVT, Deceptive Diplomacy, le documentaire issu des « Congo Files », a été primé aux Emmy Awards dans la catégorie « informations et affaires contemporaines ». Il est plutôt rare qu'un documentaire sur l'Afrique soit primé par des prix grands publics.

Une fuite sans précédent de documents confidentiels de l'ONU sur l'assassinat de deux de ses experts au Congo avait été analysée par cinq médias dont RFI et la télévision suédoise SVT dans une enquête collaborative.

Primé aux Emmy Awards dans la catégorie « informations et affaires contemporaines », le documentaire Deceptive Diplomacy issu des « Congo Files » commence avec l'histoire de Zaida Catalan, cette jeune politicienne suédoise dont l'assassinat tragique en mars 2017 avait officiellement été commis par des insurgés Kamuina Nsapu, du nom de ce chef coutumier qui s'était révolté contre l'autorité de l'État. Le meurtre a d'ailleurs été filmé, toujours selon la version officielle.

L'équipe de la SVT s'est rendu au Kasaï central pour revenir sur les traces des deux experts, mais aussi à New York à la rencontre d'officiels de l'ONU. Avec RFI et d'autres médias, comme Le Monde, Foreign Policy et le Süddeutsche Zeitung, l'enquête avait démontré que l'ONU et le gouvernement congolais avaient cherché à cacher la participation d'agents de l'État congolais dans ce meurtre.

Le procès est toujours en cours en RDC devant la cour militaire. Une partie des agents de l'État cités ont finalement comparu devant la justice pour cet assassinat, tels que le colonel Jean de Dieu Mambweni ou Jose Tshibuabua qui, en début de semaine, a fini par reconnaître qu'il était un collaborateur de l'Agence nationale des renseignements au moment du meurtre. Mais pour l'instant, ils sont toujours accusés soit d'insubordination, soit d'être membres du mouvement d'insurrection. On est donc très loin d'une reconnaissance d'un rôle de l'État.

