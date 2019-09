Centrafrique: opération la Minusca contre le groupe armé 3R

La Minusca mène une opération dans le nord-ouest du pays a débuté jeudi contre l’un des mouvements signataires de l’accord de paix, les 3R. Le groupe armé avait mené au mois de mai une expédition punitive faisant plus de 40 victimes civiles dans la région de Paoua. L'opération se poursuivait encore vendredi 27 septembre.

« L’objectif de cette opération est de confiner Sidiki dans Koui pour le DDR et lutter contre son expansion territoriale », a expliqué une source au sein de la Minusca. Malgré les pressions politiques, cette source affirme qu’aucune avancée n’avait été constatée. Le mouvement a continué à s’armer et à recruter. « On ne pouvait plus attendre », insiste-t-elle.

Du côté des 3R, le porte-parole le général Siwo déclare ne pas comprendre les motivations d’une telle opération et regrette qu’elle occasionne des déplacements de population.

Une source militaire de la Minusca précise de son côté que plusieurs positions des 3R ont été récupérées. Mais aucun bilan humain n’a pour le moment été transmis. Une réunion du comité exécutif de suivi de l’accord de paix s’est tenue vendredi à Bangui. Le sujet 3R y a été largement abordé.

De nombreux manquements de la part du groupe armé ont été constatés, affirme un acteur politique notamment le blocage mené contre la formation des Unités spéciales mixtes de sécurité. Le chef du groupe 3R, Sidiki Abass, avait d’ailleurs démissionné de son poste de conseiller militaire chargé des USMS de sa zone au début du mois de septembre.

Vendredi, un hélicoptère de la Minusca qui participait à l’opération a eu un accident à Bouar. Trois Casques bleus sont décédés, un autre a été grièvement blessé.