Madagascar: «Nofynofy» projeté à la fête du cinéma de l’Institut français

Quelques planches de bois dans l’un des quartiers les plus pauvres de Tamatave. Inscrit à la craie "Coiffeur". C’est ici que Roméo a été contraint de s’installer. Plus tôt, la mairie a démoli son salon de la grande rue. Dans ces quelques mètres carrés défilent les clients et leurs inquiétudes : le chômage, les vols, l’alcool et bien sûr la politique...