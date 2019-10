Centrafrique: finances et présidentielle au menu de la rentrée parlementaire

La dernière session parlementaire de l'année a débuté le 1er octobre à Bangui, en Centrafrique et se terminera le 29 décembre prochain. Cette « session budgétaire » doit permettre le vote de la loi de finances mais est aussi très attendue car de nombreux projets de lois sont encore en attente.

En République centrafricaine, la rentrée parlementaire s’est faite en présence du chef du gouvernement et d’un grand nombre de ministres. Le président de l’Assemblée nationale a profité de l'occasion pour appeler le gouvernement à une meilleure gouvernance dans la gestion financière notamment sur la question des marchés publics.

« J’ai attiré l’attention pour que le gouvernement et le chef de gouvernement en particulier veille à ce que les hommes d’Etat s’occupent de la fonction d’Etat et qu’on laisse la possibilité aux opérateurs économiques de disposer des moyens nécessaires et d’accéder en priorité aux marchés publics de l’Etat », explique Laurent Ngon Baba.

Statut des anciens présidents

La priorité de cette cession consiste à voter le projet de loi de finances 2020. Cependant, il existe de nombreuses attentes autour de certaines lois, notamment celle concernant l’Autorité nationale des élections alors que la prochaine présidentielle doit se dérouler le 27 décembre de l’année prochaine.

« Il s’agit d’une loi organique qui a été soumis par le gouvernement à l’Assemblée nationale, poursuit Laurent Ngon Baba. L’Assemblée nationale a commencé à examiner ces textes et le gouvernement a retiré le texte. Mais il faut préciser que le retrait de ce texte n’impacte pas le fonctionnement de l’Autorité nationale des élections car elle dispose d’un texte de fonctionnement qui est encore en vigueur ».

Une autre préoccupation porte sur la loi sur le statut des anciens présidents prévue par l’accord de paix signé le 6 février dernier. Laurent Ngon Baba a précisé qu’un comité au niveau du gouvernement prépare le texte qui n’a pas encore été soumis à l’Assemblée nationale.

