Archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, créé cardinal par le pape

Ce 5 octobre, le pape François a créé treize nouveaux cardinaux dans la basilique Saint-Pierre. Dix d’entre eux, âgés de moins de 80 ans deviennent ainsi électeurs au sein du Sacré Collège lors du prochain conclave. De nombreuses délégations appartenant aux pays de ces nouveaux cardinaux avaient fait le déplacement, parmi lesquelles celle de République démocratique du Congo (RDC) avec la présence du président Félix Tshisekedi.

Avec notre envoyée spéciale à Rome, Geneviève Delrue

Sous la coupole de la basilique Saint-Pierre, ils sont treize à avoir reçu des mains du pape François la barrette cardinalice. Tous incarnent l’Église voulue par le pape François, au service des pauvres et engagée dans la justice sociale.

Parmi les grandes figures de ce consistoire, l’archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, un religieux capucin de 59 ans, artisan de la transition démocratique en République démocratique du Congo (RDC), dont la nomination récompense le travail de l’épiscopat congolais et un engagement personnel.

Dans son #homélie, @Pontifex_fr a demandé aux 13 nouveaux cardinaux de témoigner de la miséricorde qu’ils ont reçu de Dieu, en mettant leur « cœur compatissant » au service de leur prochain 👇 #consistoire https://t.co/rOrLFKkuld Vatican News (@vaticannews_fr) 5 octobre 2019

Infatigable lutteur de la démocratie

Très présente et visible au Vatican, la délégation congolaise compte plus de 200 personnes. Elle est composée de religieux, dont certains portent une chemise colorée à l’effigie du nouveau cardinal mais aussi de nombreux hommes et femmes politiques de tous bords, au premier rang desquels le président Félix Tshisekedi.

#RDC #Italie #Rome #Vatican 05.10.19 Le Chef de l’État accompagné de la très distinguée Première Dame @DeniseNyakeru prennent part à la messe de création du nouveau cardinal, Mgr Fridolin Ambongo, à la Chapelle papale. pic.twitter.com/EXL8i9c0l5 Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) 5 octobre 2019

Opposants et rivaux d’hier se sont donc retrouvés à Saint-Pierre de Rome autour de l’infatigable lutteur pour la démocratie et la justice qui en ce jour de consistoire a fait figure de grand rassembleur.

Le pape François a créé 13 nouveaux cardinaux dans le cadre somptueux de la basilique Saint-Pierre, le 5 octobre 2019. © Tiziana FABI / AFP

