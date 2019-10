Maurice: les élections législatives fixées au 7 novembre

Le Premier ministre a annoncé dimanche 6 octobre la tenue des élections législatives pour le 7 novembre prochain.

La vie politique s’emballe depuis dimanche à Maurice. La course électorale est lancée et va durer un mois seulement. Lors d'une allocution télévisée, Pravind Jugnauth a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et la date des élections législatives.

Cette annonce intervient au lendemain de l’aboutissement du plus grand chantier jamais entrepris à Maurice, la réalisation d’une ligne ferroviaire avec des trains sophistiqués, le Metro Express, un projet annoncé depuis 30 ans et concrétisé en deux ans seulement.

Avec ce projet, la côte de Pravind Jugnauth a encore grimpé, après une série de coup d’éclats, notamment la résonance diplomatique du dossier Chagos, qu’il a porté avec succès devant la Cour internationale de justice et à l’ONU face à la Grande Bretagne.

Ensuite, la victoire de Maurice aux Jeux des îles de l’océan Indien qui a réveillé la fierté mauricienne. Et enfin, la visite du pape Francois.

Pravind Jugnauth a succédé à son père dans la controverse en janvier 2017. Mais il a donné l’image d’un homme de travail à l’écoute de son temps et de la population. A 57 ans, il affrontera dans un mois deux vétérans de 15 ans son aîné, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger. Une lutte à trois que beaucoup trouve originale.