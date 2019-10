Jean-Baptiste Lemoyne en visite au Sénégal pour discuter sécurité dans la région

Le secrétaire d’État français auprès du ministre des Affaires étrangères, a été reçu lundi 7 octobre par le président Macky Sall, pour des discussions axées sur la coopération notamment en matière de sécurité.

Jean-Baptiste Lemoyne a également ouvert le FICA, Forum international sur le continent africain de l’IHEDN, l’Institut des hautes études de Défense nationale. Avec une préoccupation prioritaire : la lutte contre le terrorisme dans la région.

3D : défense, diplomatie et développement, c’est le thème de ce 20e Forum international africain, qui se tient pour la première fois sur le continent. Une approche globale et multilatérale défendue par Jean-Baptiste Lemoyne. « Soit on réussit ensemble soit on échoue ensemble, et naturellement, échouer n’est pas une option. »

Burkina Faso, Mali… Face à des crises transnationales, Paris mise désormais sur une coopération plus large, avec un « Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel », le P3S.

« Pour œuvrer au renforcement des capacités locales face aux défis du terrorisme, alors vous allez me dire dans ce mécano où il y a la force Barkhane, la Minusma, la force conjointe du G5 Sahel, quelle est la plus-value de cet outil, le P3S ? C’est justement de traiter et gérer les interstices qui n’étaient pas couverts », précise le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne.

Une stratégie défendue devant les participants au Forum issus de 39 pays africains. Parmi eux de nombreux officiers supérieurs, dont le capitaine de vaisseau sénégalais Oumar Wade.

« Le Sénégal est encore un pays stable, en paix, dans une région exposée à des menaces. Ces risques sont peut-être à nos portes, mais il faut être vigilant donc pouvoir les anticiper. Les forces sénégalaises, l’État de manière général, travaille sur ces axes-là », souligne Oumar Wade.

Les discussions se poursuivront toute la semaine, puis au forum international sur la paix et la sécurité qui se tiendra dans la capitale sénégalaise le mois prochain.