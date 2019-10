Tunisie: le candidat Karoui demande un report de la présidentielle

Alors que la Tunisie attend toujours les résultats complets et officiels des législatives de dimanche qui doivent être dévoilés mercredi, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui - arrivé second au premier tour - réclame un report du second tour prévu ce dimanche 13 octobre. L'affiche doit l'opposer au juriste Kais Saied, mais l'homme d'affaires et de médias est toujours en détention pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.

Ses avocats ont déposé un recours mardi matin auprès du tribunal administratif de Tunis. Information confirmée au téléphone par Abdelaziz Belkhodja, le porte-parle de Nabil Karoui. Il invoque une rupture de l'égalité des chances alors que le candidat reste en détention depuis le 23 août. Pas de campagne donc pour lui. Les observateurs déployés par l'Union européenne notent d'ailleurs ce mardi une campagne du silence, car son adversaire Kaïs Saïed annonçait lui samedi qu'il refuse de battre campagne au nom justement de l'égalité des chances.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau recours déposé est la suite logique de la stratégie du camp Karoui comme le rappelait un communiqué publié ce mardi. Le 30 septembre, ils avaient dans un premier temps saisi l'Isie, l'instance chargée des élections pour que l'homme d'affaires puisse se déplacer librement et rentrer directement en contact avec les médias.

Ils n'ont pas été entendus et passent donc à l'étape suivante. Mais attention, le porte-parole précisait bien que cette demande de report du second tour n'est pas corrélée à un éventuel retrait de Nabil Karoui, comme on a pu le lire parfois sur internet. De son côté, le tribunal administratif confirme avoir reçu le recours, mais ne dit pas en revanche dans quel délai il sera traité.