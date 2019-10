Afrique du Sud: l’ancien président Zuma sera bien jugé pour corruption

L’ex-président sud-africain Jacob Zuma devra comparaitre pour corruption dans une vieille affaire de pot-de-vin impliquant le groupe français Thales. Ce jeudi matin, la justice sud-africaine a rejeté la demande d’abandon des charges de l’ancien chef de l’État.

C’est à l’unanimité que la Haute Cour de Pietermaritzburg a rejeté la demande de l’ex-chef d’État. En début d’année, Jacob Zuma avait demandé à ce que les charges contre lui soient abandonnées, s’estimant victime d’une chasse aux sorcières.

Il s’agit d’une très vieille affaire qui date des années 1990. À l’époque, Jacob Zuma était ministre régional et il est accusé d’avoir touché des pots-de-vin du groupe français Thales. Environ 260 000 euros pour faciliter l’obtention d’un contrat d’armement. Il est également accusé d’avoir utilisé de son influence pour éviter à Thales des poursuites pour corruption. Au total, il y a 18 chefs d’inculpations pour corruption, et fraude.

Jacob Zuma a été inculpé puis il a réussi à obtenir l’abandon des poursuites pour vice de forme. C’était juste avant de devenir président de la République. Et ces poursuites ont été réinstaurées il y a environ 1 an et demi, une fois qu’il n’était plus président. Son procès doit donc démarrer mardi prochain, le 15 octobre.

Gagner du temps

Mais il y a de très fortes chances pour que Jacob Zuma fasse à nouveau appel. Sa stratégie de défense ces 15 dernières années a toujours été de gagner du temps. Il va certainement faire appel de la décision de ce vendredi. Et cela lui est refusé, il ira probablement devant la cour d’appel, puis devant la Cour constitutionnelle. Il peut donc facilement gagner quelques années.

Néanmoins, Jacob Zuma est englué dans de nombreux scandales financiers. Des affaires qui l’ont forcé à démissionner de la présidence par son propre parti début 2018. Concernant Thales, dans un communiqué, le groupe dit prendre note du jugement et est en train de revoir ses options.