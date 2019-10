RFI Challenge App Afrique 2019: voici les 10 finalistes sélectionnés

Le jury de la 4e édition du Challenge App Afrique a livré son premier verdict. Les dix candidatures sélectionnées viennent notamment du Cameroun, de la Côte d’Ivoire ou encore de la République démocratique du Congo.

Débutée le 8 juillet dernier, la quatrième édition du RFI Challenge App Afrique en est à sa seconde étape. L'idée cette année est d'imaginer le service numérique qui contribuera à une ville africaine intelligente et au service de tous. Plus de 400 projets ont été reçus et dix ont été sélectionnés pour poursuivre l’aventure.

Les finalistes sont invités à peaufiner leurs projets afin d’espérer faire partie des trois gagnants qui viendront à Dakar devant le jury en décembre prochain. Alors sera nommé le grand lauréat.

Créativité et pertinence

Pour Edem d’Almeida, lauréat du Prix international de la Francophonie pour la jeunesse et les emplois verts, cofondateur d’Africa Global Recycling (AGR) et membre du jury, « Les candidats doivent aller au-delà de l’idée. Ça ne suffit pas de faire de la littérature. Il faut préciser les challenges et l’impact social de son projet. »

Quant à Emmanuelle Bastide, présentatrice de l’émission 7 milliards de voisins sur RFI et présidente du jury, « Il y a une bonne compréhension des problèmes et des besoins, mais pas une toujours une bonne réponse en termes d’efficacité et de frugalité. Plusieurs projets étaient très intéressants, mais trop complexes d’un point de vue technologique. Pour les populations qui vont s’en approprier, le numérique peut s’appréhender de manière très simple. »

Les projets retenus sont les suivants :

Ahiwaaa – Hamed Gramboute(Côte d’Ivoire)

Ahiwaaa est une forme d’« ubérisation » du secteur de la livraison. Il réunit dans une même plateforme, des coursiers/livreurs et toutes les demandes de services.

Coliba – Yaya Kone (Côte d’Ivoire)

Coliba est une entreprise sociale spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques en utilisant une plateforme web, mobile et SMS qui met en relation les ménages et les entreprises produisant des déchets plastiques avec des collecteurs affiliés.

Daba'Go – Jérémie Perales (Maroc)

Daba’Go est une application qui, en insérant un point de départ et une destination donne des trajets optimaux en combinant train, taxi, tramway, marche et bus selon des critères que chacun peut sélectionner : Coût, Durée, Nombre de correspondances maximum, Refus d’utiliser certains types de transports.

E-Bus – Ndeye Sira Thiam (Sénégal)

E-bus est une application permettant aux usagers des bus, grâce à leurs smartphones, de payer leur ticket dont les informations sont présentées sous le format de code QR crypté que le contrôleur pourra scanner pour vérification.

LINEUP – Vladimir Wendkuuni Régis Sawadogo (Burkina Faso)

LINEUP est une application mobile qui facilite la gestion des files d’attente dans les services publics (hôpitaux, services publics, etc.) et privés (Banques, services de télécoms, etc.) du pays.

Mon Artisan – Kevin Sesse (Côte d’Ivoire)

Mon Artisan est une plateforme web et mobile de compétences à la demande autour des métiers issus de l’artisanat (Plomberies, électricité, menuiserie, etc.…)

Smart Box – Flaubert Kame Dime (Cameroun)

Smart Box est une application pour résoudre le problème d’adressage en Afrique.

Green Electricity – Nadia Hillary Dassi (Cameroun)

Greeen Electricity est une application mobile permettant aux populations de produire de l’énergie verte à partir de leurs déchets de ménages.

Niaman To – Nouh Aly Barry (Mali)

Niaman To est une application de gestion des déchets qui va permettre un enlèvement rapide des ordures ménagères en fin d’éviter les dépôts anarchiques des ordures dans les quartiers des grandes villes africaines.

Smart Boda – Bahati Christian (RDC)

Smart Boda est une application mobile de la même famille que Uber et Taxify, orientée vers les « taxis moto ».

Le jury de cette première sélection est composé d'Emmanuelle Bastide, journaliste à RFI, présentatrice de l’émission 7 milliards de voisins ; Carole Henry, directrice de l’innovation et du digital pour Engie Africa ; Edem d’Almeida, lauréat du Prix international de la Francophonie pour la Jeunesse et les emplois Verts, cofondateur et Dirigeant d’Africa Global Recycling (AGR) ; Sougrinoma Kisito du Ouagalab ; Florent Youzan du Lab Innovation de la Société Générale, basé à Dakar ; Fabrice Piofret de la French Tech Abidjan ; Médard Agbayazon, fondateur du BloLab au Bénin et Gérard Wolf Fédérateur Villes Durables à l’international, auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en France.

Le lauréat bénéficiera d’une dotation de 15 000 euros pour développer son projet.

Emmanuelle Bastide consacrera une émission spéciale autour des villes intelligentes en Afrique à l’occasion de la grande finale qui aura lieu à Dakar.

Lancée par RFI et des partenaires Engie Africa, la Société Générale, Africa Global Recycling, Schneider Electric et plusieurs autres acteurs locaux, la quatrième édition du RFI Challenge App Afrique a pour objectif de récompenser les innovations numériques permettant d’améliorer la vie urbaine en Afrique.

►Le site du RFI Challenge App Afrique