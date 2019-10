Burkina: des provinces du Nord, Centre-Nord et du Sahel sous couvre-feu

Face à la multiplication des attaques dans les régions du Sahel, du Nord, et du Centre-Nord, les gouverneurs respectifs de ces régions viennent d’annoncer des mesures, réduisant la circulation dans leurs régions.

Dans la région du Centre-Nord où les attaques ont poussé des milliers de personnes à fuir leurs villages, les motocyclettes et tricycles dont la cylindrée est supérieure ou égale à 125 cm3 sont interdits de circuler entre 18h30 et 6h du matin. Et ce « au regard de la situation sécuritaire en constance dégradation » peut-on lire dans un communiqué du gouverneur.

Dans la région du Sahel c’est un couvre-feu de 45 jours qui est annoncé. Il va de 20h à ou 21h à 5h le matin selon les provinces. Là également, il est interdit aux engins à deux roues et aux tricycles de circuler un plutôt c’est-à-dire, de 18h et 5h30 dans les provinces du Senou, du Soum, de l’Oudalan et du Yagha.

Dans la région du Nord, c’est la province du Lorum qui est sous couvre-feu de 18h à 6h en plus. Seules les ambulances pourront circuler mais à condition de présenter un laissez-passer ou à un ordre de mission.

Ce n’est pas la première fois que telles mesures sont annoncées depuis le début des attaques terroristes, mais cela n’a visiblement pas fait reculer la menace terroriste.

« Ces mesures peuvent être efficaces », indique néanmoins une source sécuritaire. « Cela pourrait permettre de contrecarrer de futures attaques ou de réduire les déplacements des groupes armés », mais à une seule condition, insiste-t-il, « qu’on se donne les moyens pour qu’elles soient respectées ».