Présidentielle en Tunisie: un scrutin mené «avec efficacité» selon l'UE

En Tunisie, les observateurs présents lors du scrutin présidentiel tirent un bilan positif. Pour la mission d’observation de l’Union européenne, l’ensemble du scrutin s’est bien déroulé.

La mission d’observation de l’Union Européenne salue la mobilisation des Tunisiens, le taux de participation s’élève en effet, à 55%. Cette équipe d’observateurs salue « un choix net effectué par le peuple » et prend note de la « déclaration de Nabil Karoui, qui va vers l’apaisement ».

Le jour du vote, aucun incident n’a été signalé et l’opération électorale a été menée « avec efficacité et transparence », indique la mission d’observation. Une recommandation a néanmoins été faite concernant la transparence sur le financement de la campagne des candidats.

« On a appelle vraiment le législateur à donner plus de moyens et aussi un cadre de contentieux adéquat pour permettre à tout citoyen, à tout candidat de pouvoir bénéficier de son droit à avoir une campagne transparente, propre, avec le respect des plafonds, avec le respect de l’interdiction du financement des campagnes par des capitaux étrangers et l’assurance de pouvoir rétablir l’égalité si quelqu’un essaie de la violer », a affirmé le vice-président de l’UE et chef de la mission d’observation Massimo Castaldo

► À lire aussi : Tunisie: Kaïs Saïed, l'ascension fulgurante d'un novice en politique

La mission d’observation invite enfin les autorités à se pencher sur une réglementation des réseaux sociaux afin d’obtenir plus de transparence dans la campagne des candidats sur internet.