Un haut cadre d'Aqmi en Tunisie éliminé, selon les forces de sécurité

Les forces de sécurité tunisiennes disent avoir tué Mourad Chaieb ce dimanche au cours d'une opération anti-terroriste au Mont Essif, près de la frontière algérienne, traditionnel repaire des groupes jihadistes.

C'était l'un jihadistes des plus dangereux, et l'un des les plus recherchés. Mourad Chaieb, alias Ouf Abou Mouhajir, était l'un des cadres les plus importants du groupe jihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique.

À plusieurs reprises, les autorités tunisiennes l'avaient annoncé pour mort par le passé, mais cette fois-ci on en est sur à 99%, assure le porte-parole du pôle anti-terroriste joint ce dimanche par RFI.

Si sa mort est confirmée, ce serait donc nouveau coup dur porté à l'organisation Okba Ibn Nafaa, car le mois dernier c'est l'émir de cette même katiba qui était éliminé.

Ces dernières semaines, Tunis engrange donc les succès. Mourad Chaieb était traqué depuis plusieurs années. Il avait remplacé son frère, premier émir du groupe jihadiste. Loqman Abu Sakhr avait été tué en 2015 grâce à l'aide des Américains et présenté par Tunis comme le cerveau de l'attentat du Bardo qui avait 22 morts dont 4 Français.

Ouf Abou Muhajir a dirigé et participé, selon les autorités tunisiennes, à de nombreuses opérations qui ont fait des dizaines de morts du côté des forces de sécurité tunisiennes. Parmi elles, la plus traumatisante : l'égorgement d'une dizaine de soldats sur le mont Chambi.