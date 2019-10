Burkina Faso: pas de répit pour Kongoussi, région cible par les terroristes

Depuis plusieurs semaines, des localités de la province du Bam dans le centre-nord, sont la cible de groupes d’hommes armés. La dernière en date a fait neuf morts dimanche dernier. Plusieurs villages ont vu leur population se réfugier à Kongoussi, une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Les groupes armés semblent avoir décidé de se concentrer sur cette ville, une zone tampon entre la capitale et la région du centre-nord, théâtre de nombreuses attaques.

Pendant l’attaque de Zoura, les assaillants portaient des tenues militaires et des cagoules selon des témoins. Ils sont arrivés peu avant l’heure du couvre-feu interdisant la circulation des engins à deux roues ou tricycles dans la région.

Depuis plusieurs semaines, les groupes armés multiplient les attaques dans cette partie du pays, située à une centaine de kilomètres de la capitale. « Les terroristes cherchent par tous les moyens à contrôler le Sahel, le nord et le centre-nord d’où ces attaques autour de Kongoussi », selon une source sécuritaire. « C’est une zone tampon entre Ouagadougou et la région du centre-nord. Et l’objectif de ces groupes armés est de frayer un passage à travers ce verrou afin de procéder à des attaques sur la capitale », explique notre interlocuteur, un officier des forces armées.

Selon d’autres sources, ces attaques visent à empêcher les forces de défense et sécurité burkinabè de progresser vers la région du Sahel. « Ils veulent absolument éviter que les localités autour de Kongoussi soient des bases arrières pour les forces armées en vue de reprendre en main toute la situation dans le Sahel et les autres régions » explique l’analyste politique Siaka Coulibaly.

Face à la situation, des dispositions sont prises. « En matière de terrorisme, on prend toutes les menaces au sérieux. Rien n’est minimisé », précise une source sécuritaire.