Jean-Yves Le Drian attendu au Cameroun pour une visite de deux jours

Le président camerounais Paul Biya doit recevoir Jean-Yves Le Drian ce mercredi 23 octobre. Le chef de la diplomatie française effectue une visite de deux jours au Cameroun.

La visite du ministre français des Affaires étrangères intervient après le tête-à-tête du 10 octobre entre le chef de l'État camerounais et son homologue français Emmanuel Macron, à Lyon, en marge de la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le Sida. Au-delà des aspects de coopération économique et de lutte contre le terrorisme, cette visite a une connotation très politique.

En mai dernier, devant la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, le chef de la diplomatie française n’avait pas caché son inquiétude face à la dégradation de la situation dans les deux régions anglophones. Il s'était également déclaré « très préoccupé » pour l'opposant Maurice Kamto, affirmant que Paris faisait « pression régulièrement, fortement ».

Cinq mois sont passés. Yaoundé a organisé le « grand dialogue national » et l'opposant Maurice Kamto est sorti de prison. Une page se tourne. Et le ton change. Dans l'entourage du ministre français, on explique qu'il s'agit aujourd'hui d'« encourager les évolutions positives ». On évoque « une dynamique pour relancer la relation bilatérale » et l'on précise : « le Cameroun est un pays important, nous voulons que nos relations soient à la hauteur ».

Une source proche du gouvernement camerounais préfère de son côté insister plutôt sur la « constance » des relations entre les deux pays. « Ce n'est pas parce que le coq chante que le jour se lève », explique cette source. Autrement dit, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la tenue du dialogue, la libération de l'opposant et cette accélération diplomatique.

Jean-Yves Le Drian rencontrera-t-il Maurice Kamto ? En tout cas une rencontre est prévue avec les chefs des partis politiques, dont ceux de l'opposition.