Côte d'Ivoire: où en est l'académie internationale de lutte contre terrorisme?

Ce jeudi 24 octobre à Abidjan, le ministre ivoirien de la Défense et l’ambassadeur de France présentaient officiellement à l’ensemble du corps diplomatique l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme.

Cette académie franco-ivoirienne, dont le chantier a été lancé il y a un an et qui sera installée à Jacqueville à 50 km d’Abidjan, est destinée à former les cadres de la police de la justice et de l’armée à l’antiterrorisme.

Initié il y a deux ans par la France et la Côte d’Ivoire, le projet se veut à destination de toute la sous-région. Aujourd’hui, ses promoteurs font appel à leurs partenaires européens et africains notamment que ce soit en termes financier ou logistiques, en termes de formation aussi.

« Je lance un appel pour que nous puissions tous soutenir cette initiative, dans l’urgence le Mali, le Burkina, le Niger qui font face à cette menace au quotidien, explique Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense. Il y a une progression. Hier c’était le Mali, le Niger, le Burkina, à qui le tour demain ? Il faut qu’on soit ensemble pour apporter une réponse globale. »

Les stages ont commencé en juin et les formations, à destination des militaires, des policiers ou des magistrats, se déroulent pour le moment, à l’école de police d’Abidjan. Les entrainements destinés aux « forces spécialisées », c’est-à-dire aux groupes d’intervention de la police, de la gendarmerie, ou de l’armée, attendent toujours la livraison des installations de Jacqueville, estimées à 20 millions d’euros.

« C’est un projet pour la sous-région donc l’important c’est l’intégration de tous, ce n’est vraiment pas une question d’argent, avance Gilles Huberson, ambassadeur de France. Qu’on se pose tous ensemble la question : comment être plus efficaces, cette académie a déjà commencé avec la formation des cadres. A partir de l’été prochain, ce sont les forces spécialisées qui pourront s’entraîner à Jacqueville. »

De son côté, Hamed Bakayoko a par ailleurs annoncé des manœuvres militaires conjointes au Sahel, auxquelles participerait la Côte d’Ivoire, pour la fin de l’année ou le début de l’année prochaine.