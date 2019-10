La France décore la chercheuse sud-africaine Liesl Louw Vaudran

Liesl Louw Vaudran, chercheuse à l’Institut des études de sécurité à Pretoria, a été décorée ce mercredi 23 octobre Chevalier de l’Ordre national du Mérite pour son dévouement à la langue française et son développement national et culturel.

« La langue française est l’arme secrète à laquelle je dois ma carrière », reconnait Liesl Louw Vaudran. « Elle a enrichi ma vie personnelle et professionnelle et m’a aidé à combler le fossé politique, linguistique et culturel entre l’Afrique francophone et anglophone. »

Après les premières élections démocratiques de 1994 en Afrique du Sud, Liesl Louw Vaudran profite de l’ouverture de son pays pour venir en France. Munie d’une maîtrise en philosophie et ayant étudié le français, elle débarque à Paris pour étudier le journalisme, grâce à une bourse du gouvernement français. Elle y passera six ans en tant que correspondante pour les médias sud-africains.

Une Sud-Africaine à Paris

« J’ai découvert à Paris une Afrique dont j’ignorais l’existence », raconte-t-elle. En France, elle s’est trouvée plongée dans le monde des exilés politiques et politiciens africains francophones, découvrant ainsi les liens politiques et économiques qui lient la France et ses anciennes colonies.

Elle a par la suite passé trois ans au Sénégal, avant de retourner en Afrique du Sud, où elle dirige la rubrique Afrique du groupe sud-africain Media 24, ouvrant des bureaux à travers le continent.

En 2008, elle rejoint le groupe de recherche, l’ISS (étudiant la politique étrangère sud-africaine), la Sadc, la Communauté de développement d’Afrique australe et l’Union africaine. Elle est également l’auteur du livre L’Afrique du Sud en Afrique – Superpuissance ou néocolonialiste ?

Une chercheuse reconnue donc, et dont les analyses sont régulièrement sollicitées par RFI à l'occasion de divers événements, comme lors de la disparition de l’ancien président Nelson Mandela ou des élections en Afrique du Sud et au Zimbabwe.