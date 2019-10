RDC: décès du père jésuite Léon de Saint Moulin, témoin de l'histoire congolaise

Léon de Saint Moulin est décédé ce jeudi 24 octobre à Kinshasa. Prêtre catholique de la compagnie des Jésuites, il a accompagné le peuple congolais dans son histoire depuis les années 1960.

Docteur en histoire, licencié en philosophie et en théologie, Léon de Saint Moulin est né en Belgique en 1932. Il rejoint la compagnie des Jésuites en 1950. Ordonné prêtre en 1964, il vient, en 1967, s’installer en RDC, un pays dans lequel il avait déjà séjourné pour un stage entre 1959 et 1961.

Depuis 1967 jusqu’à sa disparition, le père de Saint Moulin a travaillé, sans discontinuer, dans ce pays, « notre pays », comme lui-même aimait à l’appeler. L’homme était connu, apprécié et respecté par nombre d’intellectuels congolais dont plusieurs avaient été ses étudiants, ayant notamment occupé les postes de vice-recteur de l’Université nationale en charge du campus de Kinshasa et de directeur du Centre d’études et d’action sociales.

Il a également beaucoup publié sur l’histoire de la RDC, une histoire qu’il a souvent lui-même vécue. En 1992 par exemple, Léon de Saint Moulin fut l’un des prêtres résistants et courageux qui avaient animé la marche des chrétiens pour réclamer la réouverture de la Conférence nationale souveraine, interrompue par le régime Mobutu. Une marche qui avait été réprimée dans le sang, rappelle, sur les réseaux sociaux, le cinéaste belge Thiery Michel.