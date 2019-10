RDC: de retour à Goma, Katumbi nie tout rapprochement avec Kabila

L’opposant Moïse Katumbi Chapwe est arrivé à Goma samedi 26 octobre après deux tentatives manquées. Il a tenu un meeting au stade Afia où il a nié un quelconque rapprochement avec l’ancien régime de Joseph Kabila.

Devant une foule nombreuse venue l’attendre depuis l’aéroport jusqu’au stade Afia, Moïse Katumbi a d’abord exprimé sa joie de se retrouver enfin à Goma :

« Nous avons raté plusieurs occasions de nous revoir, je le comprends en voyant cette masse ici. Je loue votre esprit révolutionnaire parce que je suis ici grâce à vous. »

Katumbi a promis de faire une opposition exigeante avec son propre parti politique qu’il veut créer. S’agissant de son prétendu rapprochement avec l’ancien président Joseph Kabila, il répond : « Ce sont des bêtises. N’y prêtez même pas attention. Je ne peux pas trahir la population. Nous nous comprenons ? Si j’étais un traitre, pourrais-je venir ici ? Cessez d’écouter les mensonges. »

Moise Katumbi appelle aussi à combattre la corruption et la mauvaise gouvernance et promet de se battre pour le bien-être social du peuple congolais.

Nathy Nuriati est habitant de Goma ; elle se dit satisfaite du discours de Katumbi. « Il vient de lever les doutes que nous avions… Il y avait des rumeurs qui circulaient dans nos oreilles pour dire qu’il n’était plus de l’opposition et voilà il vient de dire qu’il y est et qu’il ne quittera pas l’opposition. »

Après Goma, le président d'Ensemble pour le Changement se rendra aussi à Beni, Butembo, Bukavu, Ituri et Kindu pour délivrer le même message. À noter aussi le retour de Salomon Idi Kalonda Della, conseiller en communication qui retrouve sa liberté de circuler.