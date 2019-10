Sénégal: les travaux du BRT vont commencer à Dakar

Le président Macky Sall lance officiellement ce lundi 28 octobre le projet de Bus Rapid Transit (BRT) qui devrait relier le centre-ville de la capitale sénégalaise à sa banlieue d’ici 2022. Une manière de fluidifier la circulation à Dakar où le trafic est extrêmement dense. Mais si certains se félicitent de l’arrivée de nouveaux transports en communs, d’autres, impactés par les travaux, réclament un accompagnement de l’État.

Voilà trente minutes qu’El Hadj Diallo attend son bus sur le rond-point Philippe Senghor, dans la commune de Yoff. Pour le jeune homme de 28 ans, qui doit rejoindre Pikine, en banlieue de la capitale, le lancement du BRT est une bonne nouvelle : « Il y a beaucoup d'embouteillages. Dès fois, tu attends 30 minutes, une heure un bus. Ce nouveau bus a un son propre trajet, ce sera mieux. »

Pourtant l’aménagement de ces quatre nouvelles lignes et de ces trois pôles d’échanges ne fait pas que des heureux. Maodo Sarr qui habitait à l’emplacement du futur Pôle d’échange de Grand Médine, a dû quitter son domicile mi-octobre. « C'était très difficile, on a laissé nos maisons. On attend que l'État nous accompagne. »

De son côté, Thierno Aw, directeur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar en charge du projet, se veut rassurant. Il affirme les fonds d’indemnisation des 2 700 délogés sont déjà sécurisés. Et promet une restructuration globale du réseau de transport public, pour que Dakar roule et respire mieux.