Niger: visite du président Mahamadou Issoufou à Diffa

Le président nigérien a rendu visite, samedi 9 novembre, aux soldats déployés à Diffa. Ce déplacement a été consacré aux questions sécuritaires dans cette région de l'est du Niger confrontée à des attaques incessantes du groupe Boko Haram.

Le président Issoufou a adressé des remerciements aux soldats déployés sur le front et a également tenu un conseil de défense exceptionnel, délocalisé à Diffa, pour tenter de cerner de plus près les problèmes sécuritaires qui se posent dans cette région.

A l’état-major de la zone de défense numéro 5 de Diffa où siège également l’état-major de la force mixte multinationale du lac Tchad, le commandant de la garnison a préparé ses troupes : « Son Excellence M. le président de la République, chef de l’État, chef suprême des armées, s’adresse à vous en ce jour ! Silence pour le rapport ! Repos ! »

Devant plusieurs centaines de soldats nigériens et de soldats partenaires français et américains, M. Issoufou, président de la République et chef suprême des armées, s’est adressé à eux en ces termes : « Aujourd’hui, je me suis fait le devoir de venir personnellement pour m’adresser à vous directement. Vous qui êtes physiquement engagés sur le terrain pour combattre jusqu’à l’éradication totale du groupe terroriste Boko Haram. »

Quelque temps après, il a présidé, pour la première fois, à l’intérieur du pays, le conseil national de sécurité pour la zone de Diffa. « Le président de la République a donné des instructions qui, de notre point de vue, vont changer fondamentalement la situation », a déclaré le ministre d’État à l’Intérieur, Bazoum Mohamed. Depuis 2015, plus de 1 400 éléments de Boko Haram ont été neutralisés.