En RDC, l’UDPS appelle à la vigilance après l’affaire des effigies brûlées

Le président de l’UDPS, le parti présidentiel, et actuel vice-président de l’Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, a rassemblé ses militants le mardi 12 novembre. Il a adressé une mise en garde à ses partenaires de la coalition pro-Kabila alors qu’il y a actuellement une montée en tension au sein de la coalition Cach-FCC.

L’UDPS appelle à la vigilance après l’affaire des effigies brûlées de Félix Tshisekedi. À Kinshasa, des affiches annonçant un meeting de Joseph Kabila avaient été brûlées. En représailles à Kolwezi, ce sont celles de l’actuel président qui avaient été brûlées. En conséquence, l’UDPS avait annoncé la suspension des discussions entre les coalitions du nouveau et de l’ancien chef de l’État.

De son côté, le président de l’UDPS mobilise ses partisans. À 16 heures, il monte sur le podium face à des militants chauffés à blanc. Ils attendent le président de leur parti depuis 6h. Le général Kabund, c’est comme ça qu’ils le surnomment, demande aux « combattants » de l’UDPS d’être vigilants : « Soyons en alerte maximale ! Parfois, nos partenaires se comportent en partenaires, parfois en adversaires. Et d’autres fois où nous ne savons plus s’ils sont nos partenaires ou nos adversaires ».

Il s’adresse justement au Front Commun pour le Congo (FCC) du « partenaire » Joseph Kabila et le met en garde. Il rappelle qu’en Angola et en Afrique du Sud, les anciens chefs d’État ou leurs entourages connaissent des ennuis judiciaires depuis qu’ils ont quitté le pouvoir : « Il ne faut pas que certaines bêtises et certaines blagues nous poussent à aller fouiner ». Cette phrase est une référence à la promesse de son autorité morale, Félix Tshisekedi, de « ne pas fouiner dans le passé » pour ce qui est de la gestion du régime Kabila.

