Tunisie: le soutien de Qalb Tounes à Ghannouchi ne passe pas chez les électeurs

L’élection de Rached Ghannouchi à la présidence de l’Assemblée avec les voix de son ennemi d’hier, Qalb Tounes, a du mal à passer. Nombre d’électeurs ne comprennent pas et se sentent trahis par les alliances contre nature qui ont porté le chef historique d’Ennahdha au perchoir.

Rached Ghannouchi est devenu président de l’Assemblée des représentants du peuple grâce aux voix de Qalb Tounes, le parti de Nabil Karoui. Ce dernier jurait pourtant qu’il ne ferait jamais alliance avec les islamistes, qu’il a combattus ces derniers mois.

Fatma Razid avait mis ses espoirs dans l’homme d’affaires. Elle avoue aujourd’hui ressentir « une très, très grande tristesse ». « Franchement, ajoute-t-elle, je n’ai pas compris. On n’a pas compris, j’ai voté Karoui, je suis dégoûtée. »

Un sentiment partagé par Moufida, la cinquantaine. Elle n’a voté ni Ennahdha, ni Qalb Tounes, mais espérait un respect du vote des électeurs. « C’est une trahison vis-à-vis du peuple, déplore-t-elle, on ne s’attendait pas à ça. On ne savait pas qu’ils avanceraient main dans la main pour faire des accords, parce qu’avant Nabil Karoui disait que jamais il ne ferait d’accord avec Ghannouchi. Et on ne sait pas ce qu’il s’est passé. »

Plus pragmatique, Mohammed Gamed, la vingtaine, analyse le présent en se basant sur le passé et la période Ben Ali, qu’il n’a pourtant pas réellement connue. « Les islamistes ont toujours été corrompus avec les anciens RCDistes, de l’ancien régime, explique-t-il. Donc le parti de Nabil Karoui, c’est une autre version du RCD en 2019. Donc c’est tout à fait normal qu’on trouve ce compromis entre ces deux partis. »

Afin d’expliquer ce revirement, de nombreux électeurs de Nabil Karoui placent leur espoir dans le fait que le futur Premier ministre, qui doit être désigné dans les heures qui viennent, soit issu des rangs de Qalb Tounes ou choisi en collaboration avec le parti de l’homme d’affaires.

►À lire aussi : Ennahdha maintient son emprise politique en Tunisie