Afrique du Sud: l’État débordé par ses demandeurs d’asile

Des centaines d'étrangers, réfugiés d’autres pays d’Afrique, organisent depuis des semaines des sit-in devant les locaux du Haut Commissariat aux Réfugiés en Afrique du Sud.

Ils sont plus de 200 à se présenter comme demandeurs d’asile et à camper dans cette église du Cap. Ils réclament depuis des semaines d’être transférés vers un autre pays, à cause des mauvais traitements qu’ils disent subir en Afrique du Sud.

La rencontre avec des représentants de la Commission des droits de l’homme du pays et des responsables religieux devait permettre de discuter des solutions qui s’offrent à eux. Mais elle a dérapé lorsqu’ont été évoquées les possibilités de relogement dans la ville, ou de rapatriement vers leur pays d’origine. La délégation a alors été attaquée, et certains de ses membres blessés, dont l’archevêque anglican du Cap, Thabo Makgoba. S’il condamne l’éruption des violences au sein de l’Église, le religieux a par la suite expliqué comprendre ces réactions à cause de la frustration et du désespoir qui touchent ces personnes sans statut.

La Commission des droits de l’homme a de son côté demandé l’arrestation des attaquants, tout en appelant les Sud-Africains à ne pas se servir de l’incident pour justifier de possibles violences xénophobes. Selon les chiffres officiels, le pays héberge près de 268 000 réfugiés et demandeurs d’asile.

