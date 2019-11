RDC: une première messe très politique pour le cardinal Ambongo

L’archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo a inauguré son cardinalat ce dimanche au stade des Martyrs, devant des dizaines de milliers de personnes. La cérémonie a pris une dimension politique avec la présence très remarquée du président Félix Tshisekedi.

Le cardinal Fridolin Ambongo fait son entrée dans un stade bondé de fidèles. Une demi-heure plus tard, le culte démarre et l’homélie du cardinal tourne au sermon. Une harangue qui vise la classe politique : l’archevêque s’est emporté contre les tensions de ces dernières semaines entre les partisans du président Tshisekedi et ceux de l’ex-chef d’État Joseph Kabila, au sein de la coalition au pouvoir. « Le peuple est fatigué de querelles politiciennes complètement inutiles. Il y a de nouveaux responsables qui sont en charge. Et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futilisés. »

Des déclarations suivies d’ovations dans un stade surmilitarisé. Le président Tshisekedi a profité de cette messe pour s’adresser aux deux coalitions. « J'exhorte les uns et les autres à dépasser les clivages de tous ordres, les sentiments partisans, et de mettre fin à toute forme de diabolisation pour réussir ensemble. Il n’y a pas d’un côté des anges, et de l’autre des démons. »

Avant la fin du culte, des délégations se pressent pour offrir des cadeaux au prince de l’Église. Le cardinal a reçu une Jeep offerte par le président, « au nom de la Nation », a nuancé le chef de l’État.

►À lire aussi : Archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, créé cardinal par le pape