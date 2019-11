L’ex-président Thomas Boni Yayi de retour au Bénin

Thomas Boni Yayi doit rentrer au Bénin ce mercredi accompagné d’une importante délégation de la Cédéao. Une rencontre est prévue avec le chef de l'État Patrice Talon. L'ancien président du Bénin avait quitté le pays le 22 juin dernier après un blocus autour de sa résidence suite à la crise politique post-législatives.

La délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est composée notamment de l’Ivoirien Jean-Claude Brou, président de la Commission, d'un ministre des Affaires étrangères de la sous-région, et de l’ancien président nigérian Abdulsalami Abubakar. Une délégation importante, signe que la sous-région s’inquiète de la crise au Bénin.

Une rencontre est prévue à la présidence avec Patrice Talon, à laquelle Thomas Boni Yayi doit participer. « Le président a exprimé son souhait de voir revenir notre ancien président que rien n'a contraint à l'exil et c'est tout à fait naturellement qu'il le recevra à sa demande », a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Alain Orounla. La rencontre a été confirmée à l'AFP par l'entourage de M. Boni Yayi.

La Cédéao rencontrera l’opposition

La délégation de la Cédéao doit également rencontrer les principaux responsables de l'opposition béninoise qui réclament toujours la reprise des élections législatives contestées du mois d'avril. D'après nos informations, c'est le président nigérian Muhammadu Buhari qui a mis un avion à la disposition de Thomas Boni Yayi, qui réside depuis plus de deux mois au Nigeria. On connait aussi la proximité de l’ancien chef de l’État béninois avec Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et proche de Muhammadu Buhari.

Avant d'arriver à Cotonou, l'ancien président béninois est parti d'abord pour le Niger où il a rencontré le chef de l’État Issoufou. Et c'est du Niger qu'il arrive donc ce mercredi au Bénin. Il devrait y séjourner quelques jours avant de repartir au Nigeria, apprend-on du côté de son entourage.