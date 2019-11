Le Sénégal rend un dernier hommage à Colette Senghor

Au Sénégal, un dernier hommage à l'ancienne première dame du pays, Colette Senghor a été rendu ce 28 novembre à Dakar. La veuve du président-poète Léopold Sédar Senghor s'est éteinte le 18 novembre en Normandie, à Verson, à l'âge de 93 ans.

Une messe en hommage à Colette Senghor, l'épouse du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a été célébrée lui a été dédiée jeudi après-midi dans la Cathédrale du Souvenir africain, en plein coeur de Dakar. Un moment solennel en présence de nombreux anonymes et de figures de la vie politique du pays.

Au premier rang, l’ancien président Abdou Diouf et son épouse se recueillent devant le portrait de Colette Senghor. Une photo où la première des premières dames du Sénégal apparaît tout sourire.

Messe en hommage à Colette Senghor ce jeudi après-midi dans la cathédrale de Dakar. Abdou Diouf, Moustapha Niasse ou encore Khalifa Sall sont présents

Sur les bancs de la cathédrale également Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale et de la Fondation Léopold Sédar Senghor. A gauche, la famille du président-poète. Un moment de grande solennité partagé par de nombreux anonymes comme la fin d’une époque.

«Je suis une religieuse de l’Immaculée Conception. Le souvenir que j’ai de Madame Colette Segnhor c’est une femme très distinguée, souriante, effacée. Toute cette joie qu’elle a donnée au pays, je l’apprécie et je le garde. C’est pour ça que je suis venue aussi prier pour elle, prier pour le repos de son âme ».

« Une vraie, une grande dame. Beaucoup de classe. Très modeste. Donc, je garde un très grand souvenir », témoigne une autre femme venue lui rendre un dernier hommage.

« Elle était à l’écoute. Elle a participé à la gestion et à la mise en place de notre pays », souligne un homme présent à la cérémonie.

Le chef de l'État a pris part ce matin à la cérémonie d'hommage à l'ancienne Première dame du Sénégal, Colette Senghor.

Pour Augustin Senghor, le maire de Gorée et neveu de l’ancien président : « Elle a choisi de venir ici au Sénégal et d’être un peu Sénégalaise, aux côtés de son mari et de son fils, qui est très fort dans la tradition sénégalaise et cela montre qu’elle était devenue une Sénégalaise à part entière ».

Le convoi funéraire se dirige vers le cimetière de Bel Air, pour un ultime hommage avant l’inhumation, auprès de son mari.

Colette Senghor aux côtés de son époux, Léopold Sédar Senghor premier président du Sénégal, le 9 octobre 1996. © JOEL SAGET / AFP

Cérémonie en hommage à Colette Senghor - reportage

