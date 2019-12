RDC: Dieudonné Lobo, proche du président Tshisekedi, poursuivi en justice

Un proche collaborateur du président Félix Tshisekedi et deux autres personnes sont incarcérés à Kinshasa depuis vendredi dernier, à la prison de Makala. Le coordonnateur administratif des services personnels du président congolais se voit reproché d’avoir délivré, sans l’aval du président, un « mandat spécial » à la société canadienne Saint-Louis BGM Sarl, pour des études de réalisation de dix projets dans la province du Kasaï-Oriental.

C’est le 26 octobre que le Premier ministre, proche de l’ancien chef de l’État, interpelle le directeur de cabinet du nouveau président sur le cas de Dieudonné Lobo et « condamne » l’accord passé avec la société canadienne pour des études d’exploitation industrielle du diamant à la MIBA, la société dont l’État est l’actionnaire majoritaire.

Trois semaines plus tard, le ministre du portefeuille, du FCC lui-aussi, évoque une « usurpation de mandat » dans un courrier adressé au directeur général de la Miba. Il lui demande de « respecter les instructions de sa hiérarchie » à ce propos, sous-entendu du ministre du portefeuille lui-même et de celui des Mines.

Ce n’est que la semaine dernière que Dieudonné Lobo a été inquiété pour la première fois. D’abord lui, son assistant et un commissionnaire. Dieudonné Lobo et ses désormais codétenus sont poursuivis pour « faux et usage de faux et association des malfaiteurs », selon le magistrat instructeur. Ce dernier dit même se réserver de les poursuivre pour « trahison ».

L’affaire est portée par le parquet près la cour de cassation, selon une source judiciaire. L’ex-homme de confiance du président serait aussi soupçonné d’avoir touché un pot-de-vin, selon la même source.

Dieudonné Lobo aurait monnayé ce « mandat spécial » de Félix Tshisekedi pour non pas un mais dix projets au total dans la seule province gouverné par un membre de son parti.