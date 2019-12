Cyril Ramaphosa au Togo: une visite surtout économique

Pour la première fois, un chef d’État sud-africain, Cyril Ramaphosa, visite le Togo et discute des questions de coopération. Un accord-cadre a été signé à l’issue de ce séjour.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectue une visite de 48 heures dans la capitale du Togo avec un agenda bien rempli : visite du nouveau palais de Lomé pour découvrir la culture togolaise, mais aussi du port autonome de la ville pour apprécier les potentialités économiques, selon le souhait du président Faure Gnassingbé.

« J’ai expliqué au président Ramaphosa que nous voulons faire la promotion des investissements privés dans notre pays, a-t-il déclaré. Des investissements nationaux, mais également étrangers, surtout africains. »

Accord-cadre de coopération

Le président Cyril Ramaphosa a apprécié ce programme. « Nous sommes très impressionnés de voir comment le port a été développé, a-t-il affirmé. C’est un port moderne, stratégique. Et comme vous le savez, des bateaux quittent le port de Lomé pour Le Cap et Durban. Et ce lien de coopération existe déjà entre le Togo et l’Afrique du Sud. »

Au menu des discussions, l’agriculture, le commerce, la sécurité et les mines. Le Togo en a profité pour présenter son programme national de développement qui nécessite des investisseurs étrangers pour sa réalisation. Un accord-cadre de coopération a été signé. Le président Cyril Ramaphosa a promis l’arrivée prochaine des investisseurs sud-africains au Togo pour voir les opportunités qu’offre le pays.

► À lire aussi : Au sommet des BRICS à Johannesburg, l’Afrique est au centre des attentions