Au Sahel, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a doublé en un an

En Afrique de l’Ouest, et notamment au Sahel, plus de 9 millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire immédiate en raison de la montée des violences et de l’insécurité, un chiffre qui a doublé depuis 2018, selon le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) basé au siège de l'OCDE à Paris.

Selon une étude réalisée sur la période octobre-décembre 2019, le Nigeria, qui abrite 4 millions de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire immédiate, notamment dans le nord-est du pays là où agit le groupe Boko Haram est le pays le plus durement touché. Vient ensuite le Niger avec 1,5 million de personnes, puis le Burkina Faso avec 1,2 million de personnes touchées.

Pour la première fois, une analyse spéciale de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle a été conduite sur la situation dans neuf camps de personnes déplacées internes au #Nigéria et cinq camps de réfugiés au #Niger https://t.co/1OdzB945Lp @OCHAROWCA @ACF_Nigeria @WFP_Niger pic.twitter.com/5PngUygHHp RPCA (@RPCA_network) December 9, 2019

La montée de l’insécurité et des violences intercommunautaires est la principale cause de cette situation de crise. Non seulement l’insécurité perturbe les échanges commerciaux, mais elle entraîne surtout dans chacune de ces zones de forts déplacements de population. Les déplacés rencontrent alors les plus grandes difficultés pour se nourrir.

#Mali : Environ 648 000 Maliens ont besoin d’assistance immédiate, soit 3.2 % de la population totale (20.5 millions). Ce nombre est deux fois moins élevé comparé au #BurkinaFaso voisin, mais représente presque le double par rapport à l’année précédente➡️ https://t.co/NHLJvJ8mp1 pic.twitter.com/J5kVW8GdiB RPCA (@RPCA_network) December 9, 2019

Si rien n’est fait rapidement, la situation pourrait gravement empirer l’été prochain notamment dans la région du lac Tchad et dans celle du Liptako Gourma, prévient le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA). Le nord du Sénégal et la Mauritanie pourraient également être touchés en raison d'un important déficit fourrager dû à la sécheresse. Pus de 14 millions de personnes auraient alors besoin d'une aide alimentaire immédiate.

On n'est pas face à une situation où la nourriture manque. Pour toute une série de raisons, les gens n'ont pas accès à cette nourriture. Quelles solutions d'urgence à mettre en oeuvre pour enrayer ce phénomène de crise alimentaire ? La réponse de Laurent Bossard, directeur du Sécretariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest à l'OCDE

