Le FMI reporte son versement de 48 millions de dollars au Congo-Brazzaville

Il y a certain éléments qui n'étaient pas tout à fait clairs au moment où l'accord a été conclu. C'est notamment le cas sur le montant de la dette et la question de l'intégralité des dettes congolaises qui ne sont pas connues. Et que l'audit global de la dette congolaise ne soit pas réalisé était effectivement un élément un peu surprenant puisque dans d'autres cas, notamment sur le continent africain, on a vu le FMI être plus prudent, plus exigeant sur la demande d'avoir des garanties sur l'audit de la dette.