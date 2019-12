Gambie: il y a 15 ans, l'assassinat du journaliste Deyda Hydara par les Junglers

Comme les années précédentes, c'est toujours difficile pour notre famille, parce que ce jour du 16 décembre 2004 nous revient toujours [...] On connaît la vérité parce que Malick Jatta, l'un des Junglers qui a été libéré, faisait partie du groupe qui a assassiné mon père. Il a tout dit : comment ils ont préparé, exécuté, tout. On a libéré Jatta et deux autres Junglers, et c'est vraiment ce qu'on n'a pas compris. Le ministère de la Justice nous a dit qu'à cause de la loi gambienne, on ne peut pas les laisser en détention. C'est vraiment difficile.