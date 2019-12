RDC: au forum sur la décentralisation, le cas du Kasaï Central

Tant que ceux qui sont au pouvoir à la tête des entités décentralisées croiront que pour demeurer au pouvoir, il faut satisfaire l'une ou l'autre personne, qui aurait travailler pour le mettre là, et non la population qui aurait voter, ce pays ne décollera pas. Donc ce qui est proposé comme solution intermédiaire, ce n'est pas une bonne chose. À notre avis, il faudra que le chef de l'État, le gouvernement, mette tout en place pour organiser le plus tôt possible ces élections qui ont l'avantage de consolider la démocratie qui est la voie du développement et du bien-être du peuple congolais.