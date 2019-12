Sénégal: le ministère de l’Enseignement supérieur secoué par une démission

Le directeur des bourses, Lassana Konaté, a quitté ses fonctions ce jeudi 19 décembre. L’homme était à la tête d’un poste stratégique, doté d’un budget annuel de 70 milliards de francs CFA, plus de 10 millions d’euros. Un départ en pleine crise à propos du versement des bourses aux étudiants du pays.

C’est un document révélé par la presse. Il s’agirait de la lettre de démission de Lassana Konaté. Le fonctionnaire s’adresse au ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hanne. L’homme ne veut plus faire partie d’une direction qui n’a pas suffisamment de moyens, et surtout ne souhaite plus attribuer des bourses à des étudiants qui ne seraient pas éligibles.

Contacté par RFI, Lassana Konaté confirme être démissionnaire. Mais il refuse d’authentifier ou non le document. « C’est une lettre confidentielle, remise à mon ministre de tutelle. Je me demande d’ailleurs qui aurait pu la faire fuiter », s’étonne l’ancien directeur, qui précise avoir démissionné pour des raisons personnelles : en six ans, il affirme avoir fait le tour de sa direction. Le fonctionnaire refuse de dévoiler ses projets de carrière.

Silence radio au ministère

L’entourage du ministre, visiblement mal à l’aise, refuse de commenter cette démission. L’acte intervient en tout cas au plus mauvais moment. Plusieurs étudiants de l’université de Saint-Louis ou de Dakar demandent depuis deux mois le paiement de leurs bourses. Le conflit s’enlise. L’État avait promis le versement avant la fin de l’année.