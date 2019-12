Emmanuel Macron veut donner une «nouvelle force» à l'opération Barkhane au Sahel

Le président français , venu passer Noël vendredi 20 décembre avec les troupes françaises basées en Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il entendait donner une « nouvelle force » à la lutte antijihadiste au Sahel.

Lors de son discours aux soldats français au camp militaire de Port Bouët, le chef de l'État a insisté sur le rôle d'appui de l'armée à la lutte internationale menée dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel.

« Je souhaite que nous puissions donner une nouvelle profondeur, de nouveaux engagements, une nouvelle force à cette opération pour gagner ce combat indispensable à la stabilité et à la sécurité du Sahel, plus largement de toute la région et aussi de l'Europe, a affirmé Emmanuel Macron. Car si nous laissons prospérer la menace, elle nous touchera aussi. »

« Barkhane est une mission essentielle pour la France, a insisté le président. Nous continuerons à lutter contre les terroristes jihadistes. Nous continuerons à le faire avec nos partenaires africains, nos partenaires européens et internationaux. »

« Reclarifier » l'opération Barkhane

Le chef de l'État français a souligné l’importance du sommet du 13 janvier à Pau destiné à « reclarifier le cadre politique et stratégique de l’opération Barkhane », avec les dirigeants des pays du G5 Sahel. « Sans leur engagement politique, nous ne pouvons agir efficacement », a-t-il rappelé. Un sommet auquel des représentants de l’UE ont également été conviés.

C'est dans cette optique, a précisé Emmanuel Macron, qu'il fera dimanche après la Côte d’Ivoire une étape de 3 heures à Niamey pour s'y entretenir avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, et rendre hommage aux 71 soldats nigériens ayant récemment péri dans l'attaque d'un camp militaire.

► À écouter : Mahamadou Issoufou sur RFI: «Nous avons besoin de plus d'alliés dans le Sahel»