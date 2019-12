Congo-Brazzaville: une association lance une quête pour les sinistrés des crues

Le gouvernement congolais estime que 180 000 personnes vivant essentiellement le long du fleuve Congo et de la rivière Oubangui (nord) sont sinistrées par les inondations causées par les pluies de ces dernières semaines. Il a lancé un appel pour un appui de la communauté internationale ; mais aussi des ONG. Cet appel a été bien suivi par l’Association des ressortissants du monde des eaux (AREM’EAU) qui a démarré une quête samedi 21 décembre à Brazzaville en faveur des victimes de ces inondations.

Dans l’amphithéâtre d’un lycée de la place peu avant de faire circuler un panier marquant le début de la quête, le public a eu droit à la diffusion d’un documentaire dénommé « La crue du siècle », tourné dans les zones envahies par les eaux. Sur les images l’on peut voir de nombreuses populations et leurs habitations dans l’eau, des écoles et administrations fermées ou encore des centres de santé inopérants.

La quête a été lancée pour faire face à l’urgence selon Emile Aurélien Bongouandé, secrétaire général de l’AREM’EAU : « Il y a une quête que nous lançons aujourd’hui et qui va durer longtemps. On n’a pas fixé de montant. Nous voulons accompagner le gouvernement dans ce qu’il est en train de faire ; puis la communauté internationale qui a commencé à agir. Et surtout nos parents de la zone AREM’EAU qui sont très en difficultés », a-t-il déclaré.

L’AREM’EAU sollicite un élan de solidarité nationale pour sauver ce qui peut l’être. À en croire une responsable de la municipalité de Loukolela, l’une des zones les touchées par ces inondations, la décrue a plus ou moins commencé et les populations ont plus que jamais besoin des médicaments pour faire face aux éventuelles épidémies.