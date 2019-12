Sophie Petronin, otage au Mali depuis trois ans: le message d'espoir de son fils

C’est un message pour notre mamie Guimo, pour notre tatie et pour ma petite maman. Le cierge est allumé depuis trois ans avec cet éternel espoir que toutes ces lumières te seront parvenues et auront réchauffé ton cœur. Encore un Noël privé de ta présence, mais le demi-cœur de Popof a le Dai Ko Myo d’être à tes côtés. Garde ton fil de lumière et bientôt l’amour des tiens te parviendra