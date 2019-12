Congo-Brazza: le mouvement Ras-le-bol dénonce la détention d'un de ses militants

Au Congo-Brazzaville, le mouvement citoyen Ras-le-bol s'indigne de l'arrestation d'un de ses militants, Céleste Makela. Les faits remontent au dimanche 22 décembre 2019.

Selon Ras-le-bol, Céleste Makela est actuellement détenu dans les locaux de la DGST, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, à Brazzaville. Cette arrestation intervient quelques jours après le discours sur l'État de la Nation de Denis Sassou-Nguesso, le 17 décembre dernier. Un discours où le respect des droits de l'homme a tenu une place centrale.

Pour Charlin Kinouani, coordonnateur adjoint du mouvement Ras-le-bol, les discours ne sont pas encore suivis d'actes. « J’ai été très scandalisé par cette arrestation qui est arrivée à la suite d’un grand discours fait par le président de la République où il a clamé le respect des droits humains, où il a clamé des concepts de paix. Je ne comprends pas exactement ce que ces concepts ou ces expressions signifient dans les têtes de nos dirigeants. On ne peut pas se permettre, parce que l’on est au pouvoir, d’enlever de paisibles citoyens et leur faire vivre la misère. Ce sont les mêmes qui nous disent que nous sommes dans une démocratie et qu’ils respectent les droits humains, qui ne les respectent pas en procédant à des arrestations arbitraires, à des enlèvements qui choquent tout le monde. Donc, jusqu’à ce jour, ce que nous demandons, c’est la libération de Céleste Makela, pas autre chose. »

De leur côté, les autorités congolaises n'ont pas souhaité faire de commentaires à ce stade de l'enquête.