RDC: des hommes armés volent le salaire des enseignants du territoire de Kabalo

170 millions des francs congolais (près des 100 000 dollars) destinés à la paie des enseignants du territoire de Kabalo ont été emporté mardi soir par des bandits. Il s’agit du salaire du mois de décembre d’environ 1000 enseignants. Le président de la délégation syndicale des enseignants de Kabalo indique qu’un suspect a été identifié et il est recherché par la police.

Kakudji wa Ngoy, comptable du secteur de l’enseignement du territoire de Kabalo venait de la localité voisine de Kongolo. Il y avait retiré le salaire des enseignants à la banque faute d'établissement dans sa région.

Sur le chemin du retour, il a été surpris par des hommes armés alors qu’il voyageait sur une moto avec les 170 millions des francs congolais. « Nous nous sommes rencontrés avec des coupeurs des routes, ils ont tiré trois coups de feu, nous avons fui et ils ont emporté tout le colis qu’on avait. Eux, ont pris la direction de la brousse. »

Les enseignants de Kabalo quant à eux, parlent d’un détournement et exigent leur salaire. Fidele Mwalimwenze est l’un d’eux « Il y avait déjà une tentative de vol le mois passé. Toutes les autorités étaient informées. Mais pourquoi reprendre la même route ? Et pourtant on nous prélève chaque mois 3 500 français pour le transport de notre salaire. Pourquoi ne pas prendre le hors-bord qui est là-bas, y mettre le carburant et utiliser la voie fluviale avec une sécurité de policiers ou de militaires ? Voilà pourquoi nous disons que c’est une histoire montée. »

Ce jeudi, des éléments de la police et de l’armée ont été déployés sur la route Kabalo-Kongolo afin de rechercher les suspects.