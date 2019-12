Présidentielle en Guinée-Bissau: la campagne s'achève dans une ambiance de fête

Les derniers meetings de campagne se sont tenus ce vendredi 27 décembre au soir en Guinée-Bissau, avant le second tour de la présidentielle dimanche. Le scrutin opposera Domingos Simoes Pereira le candidat du PAIGC, arrivé en tête du premier tour avec plus de 40% des voix, à Umaro Sissoco Embalo du Madem G15, qui avait recueilli 27,65% des voix.

Impossible de se tromper, chaque camp a ses couleurs. Au stade Lino Correia de Bissau, une marée humaine rouge jaune vert est venue soutenir le candidat du PAIGC. Domingos Simoes Pereira (DSP) arrive sous les youyous. Ses partisans sont survoltés devant une scène géante.

Musique, danse... Ambiance de fête également sur le site de rassemblement des militants d’Umaro Sissoco Embalo, venus en masse –à pied, en bus, à l’arrière de pick up - avec des keffiehs rouge et blanc, comme leur champion. Dans les fumées des barbecues et sous les hauts parleurs, les militants de chaque camp se disent confiants.

Coté PAIGC, Domingos Simoes Pereira promet la stabilité, met en avant un programme solide, qui permettrait le développement, les investissements. Pour le camp du Madem G15 en revanche, le parti historique a fait son temps, les partisans d’Umaro Sissoco Embalo dénoncent un système, la corruption et comptent sur le report des voix des candidats malheureux du premier tour.