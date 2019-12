Somalie: des dizaines de morts dans un attentat à la voiture piégée

Une attaque à la voiture piégée a secoué, ce samedi 28 décembre, la ville de Mogadiscio, en Somalie. Selon un premier bilan, cette attaque aurait fait au moins 70 morts. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais la Somalie est la cible des shebabs.

Cette attaque à la bombe est survenue ce samedi matin, vers 7h40 heure locale, en pleine heure de pointe dans la capitale somalienne.

L'explosion a eu lieu au niveau d'un check-point, tout près d'un carrefour particulièrement fréquenté et d'un centre de collecte des impôts, dans le sud-ouest de Mogadiscio.

Parmi les victimes de cette attaque : des passants, des fonctionnaires en route pour le travail, mais aussi une vingtaine d'étudiants qui se rendaient à l'université Banaadir. Leur bus a été violemment touché par l'explosion.

L'hôpital Medina a annoncé avoir dénombré plus de 70 corps sans vie depuis ce samedi matin, et plus de 60 blessés. Mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd.

Sur place, certaines sources parlent au moins de 90 victimes au moins, ce qui ferait de cette attaque l'une des plus grave depuis octobre 2017.

L'attentat de 2017 reste à ce jour le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Quelque 512 personnes avaient été tuées et 295 blessées dans l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio.